تعرف على أول فندق للنباتات في العالم

المصدر: إعداد: اليازية البدواوي

مسألة الاعتناء بالنباتات المنزلية خلال فترة العطلات الصيفية تؤرق كثيرين، لذلك جرى افتتاح أول فندق بخمسة نجوم حصرياً للنباتات بلندن وهو الوحيد من نوعه في العالم للحفاظ على صحة تلك الكائنات البيئية.

ذكر موقع "مترو" البريطاني أن فندق "باتش بلانت" هو من بنات أفكار موقع "باتش" المتخصص في تسويق النباتات وبيعها، ويوفر خدمة الرعاية من قبل اختصاصيين حريصين على بقاء النباتات بأتم صحة، كما أن الحجز المجاني ناهيك عن أن مستلزمات العناية بالنباتات متوفرة، ويمكن للمرء تحديد ما إذا كانت هنالك احتياجات خاصة للنباتات بحيث يتم تلبيتها على امتداد فترة غياب مالكيها.

وخلال فترة الإقامة يتلقى السكان المورقون فحصًا من فريق الرعاية يتضمن علاج سبا مخصص في أجواء من الأصوات والموسيقى الباعثة على الاسترخاء.

"الفندق بمثابة ملاذ لنباتاتك المحببة" يقول مدير الفندق روز غرويرن، فكثُر منا قد طلب منهم صديق أو أحد أفراد العائلة القيام بمعروف سقي النباتات عند غيابهم عن المنزل لأي سبب كان، وقد يخيب أملهم أحياناً في حال موت بعضها رغم اهتمامك بها، ومن هنا "الفندق لا ينقذ نباتاتك وحسب بل علاقاتك الشخصية أيضاً".

بدءاً من النباتات التي يطيب لها العيش تحت أشعة الشمس وصولاً إلى الأنواع التي تفضل رقعة الظل، يستوعب الفندق جميع الأصناف الخضراء الفاتنة.

لحجز إحدى الغرف يجب التوجه إلى موقع الفندق الالكتروني، حيث يُحدد تاريخ الوصول والمغادرة، بالإضافة إلى عدد النباتات (الداخلية أو الخارجية) التي سيتم استضافتها، وبمجرد تأكيد الحجز، يتم تلقي دعوة لتسليم شحنة النباتات في الفندق.

الفندق الواقع بمنطقة باترسي مفتوح حالياً ويستقبل الحجوزات حتى تاريخ 5 سبتمبر المقبل، ويضم حوالي 100 غرفة مخصصة حصرياً للنباتات المورقة.