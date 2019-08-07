تقنية تُغني عن استبدال غضروف الركبة

المصدر: دبي - البيان

أفادت دراسة لإحدى الجامعات الألمانية بأن حقن خلايا غضروفية في مفصل الركبة يلغي الحاجة إلى إجراء عملية جراحية لاستبدال الغضروف، حيث تنمو خلايا غضروف جديد مع الوقت، ما يخفّف آلام الركبة ويحسّن القدرة على تحريكها. العملية يمكنها معالجة غضروف تالف يصل إلى 10 سم مربع، حسب نقل «ديلي ميل» عن الدراسة المنشورة في مجلة «العظام الطبية» للطب الرياضي.

يتميز العلاج الجديد بأنه مصمم لإصلاح الركبة بغضاريف قوية ودائمة، فيما العمليات الحالية تنتج غضاريف أقل صلابة من الغضروف الطبيعي ولا تدوم طويلاً.

تُؤخذ عينة من غضروف ركبة المريض وترسل إلى مختبر بألمانيا حيث تتكاثر الخلايا الغضروفية لـ7 أسابيع، وتشكل معاً كرات كروية يجري حقنها في الركبة لتلتصق بالعظام وتشكل غضروفاً جديداً أكثر صلابة بامتزاج النسيج الجيد مع أنسجة الغضروف المتبقية السليمة.