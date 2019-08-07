ألمانيا تقلّل المصروف اليومي لأطفالها

المصدر: برلين - د ب أ

كشفت دراسة حديثة عن تراجع قيمة المصروف اليومي الذي يحصل عليه الأطفال في ألمانيا، مقارنة بما كان عليه قبل عامين. وجاء في الدراسة التي تم إجراؤها بتكليف من 6 دور نشر لمجلات ألمانية عن السلوك الاستهلاكي للمراهقين، وتم عرضها أمس في العاصمة الألمانية برلين، أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و13 عاماً حصلوا في المتوسط على 20.52 يورو في ربيع العام الجاري، وهو وقت إجراء الدراسة.

وأوضحت الدراسة أن هذا المبلغ يقل بنحو 4 يورو مقارنة بما كان عليه مصروف الأطفال في مثل هذه المرحلة العمرية قبل عامين. ورجح الخبراء أن أحد أسباب ذلك قد يكون أن الأسر تبرم عدداً أكبر من عقود الهواتف المحمولة بشكل مستمر للأطفال أو أنهم يتولون مسؤولية مشتريات رقمية لأطفالهم ويدفعونها أيضاً.

وأوضحت عضو مجلس إدارة دار نشر مجلة «تاسيت» الألمانية، مالتا ريكن، أن هذه المشتريات يمكن أن تكون مثلاً تنزيلات أفلام أو ألعاب حاسب آلي. ولكن الدراسة لم تقدّم تفسيرات ملموسة للسبب وراء تراجع قيمة المصروف اليومي الذي يتلقاه الأطفال، وفي الوقت ذاته ليس هناك أية مؤشرات إلى تراجع معدل استهلاك الأطفال.