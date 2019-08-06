أول صندوق للصوت في العالم

المصدر: دبي - البيان

نجح فريق من الأطباء بمستشفى «بونور» للأطفال بولاية تينيسي الأمريكية في إيجاد «أول صندوق صوت في العالم»، ليغيروا بمنجزهم حياة طفل في الثانية من العمر كان يعاني متلازمة تمنعه من التنفس والحديث بشكل طبيعي.

وذكر موقع «101 ناو» أن الطفل كوبر كيلبورن كان يعاني متلازمة انسداد الممرات الهوائية الخلقية، وهي حالة تتمثل بانسداد كل من القصبة الهوائية والحنجرة، وبحسب أخصائي أمراض الأنف والأذن والحنجرة، جيروم طومسون، فإن معدل الوفيات في تشخيص الطفل كوبر مرتفعة للغاية يصل إلى 90% «وربما أعلى من ذلك».

خضع كوبر لعملية زرع أنبوب في القصبة الهوائية الأمر الذي وفر له جهاز تنفس اصطناعياً، لكنه كان لا يزال في خطر لعدم قدرته على التحدث، ومن هنا تم نقله لمشفى بونور للمحاولة مجدداً ما إن يبلغ عامين.