CNN عربية: دبي قِبلة أفضل طُهاة العالم

المصدر: دبي - البيان

وصفت شبكة «سي إن إن عربية» سوق الطعام في دبي بأنه يجذب الكثير من أفضل الطهاة من مختلف أنحاء العالم، ومن هؤلاء الطهاة، بحسب تغريدة نشرها المكتب الإعلامي لحكومة دبي أمس عبر حسابه على «تويتر».

ريف عثمان، من سنغافورة والذي سبق أن عمل في أنواع مختلفة من المطابخ، وطاه مشهور عالمياً، عمل في مجموعة متنوعة من المطابخ والمطاعم الفاخرة. وقد وفرت دبي لريف بيئة مثالية لتربية عائلته.

عثمان يأخذ الطاهية تشينغ هي هوانغ في جولة لإظهار السبب وراء اختيار المحترفين العيش في دبي، ليتوجها إلى سوق السمك عند الواجهة البحرية في الإمارة، لمشاهدة المجموعة المتنوعة من المنتجات الطازجة التي يقدمها ساحل دبي.

في ترحيب ريف بتشينغ هي هوانغ في سوق السمك، علق، قائلاً: إنه مفتوح 7 - 24 طوال العام، مستعرضاً بعض أنواع أسماك السلمون بالسوق، لتختار إحداها، ليأخذها بعد ذلك إلى مطعمه المحلي للأسماك، وقدم لها طبق Sea Bass Ceviche Tartare وأطباقاً أخرى استشعرت لذتها ومذاقها، إلى جانب الأرز من كيوتو.

ريف أكد أن دبي تنمو الآن مع افتتاح الكثير من المطاعم ومجيء الكثير من الطهاة الكبار. وأضاف: يتعلق الأمر كله بتحقيق أفضل تجربة لعملائنا، ولدينا بعض المطاعم المحلية التي يتم افتتاحها بواسطة المواهب المحلية أيضاً.

الطاهية بتشينغ هي هوانغ عبرت بدورها عن أن وقتها في دبي كان متعدد الأوجه ونابضاً بالحياة.