إيقاف لاعب كرة سلة محترف «حامل»

المصدر: واشنطن - أ ف ب

أحدث لاعب السلة الأمريكي المحترف دي جي كوبر مفاجأة كبرى مؤخراً بعد أن ظهر في التحليلات الطبية أنه «حامل»، لكن تبين فيما بعد أن «حيلة ماكرة» هي التي تسببت في هذه الضجة.

أراد لاعب كرة السلة الأمريكي المحترف دونيل ديجي كوبر (28 عاماً) أن يتذاكى في فحص للمنشطات الطبية، لكن السحر انقلب على الساحر، وخرجت نتائج تحليل عينة البول: لا توجد منشطات أو مخدرات، لكنه حامل. وبحسب تقرير لمحطة «آر تي إل» الألمانية فإن القصة الغريبة والمثيرة للتساؤلات حدثت في العام الماضي ولم يُكشف عنها إلا الآن فقط. إذ خضع اللاعب لاختبار المنشطات بهدف الانضمام إلى منتخب البوسنة.