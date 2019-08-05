«يوتيوب» يزيد وضوح فيديوهات الهواتف

المصدر: القاهرة - د ب أ

أكدت شركة خدمات الإنترنت الأمريكية العملاقة «غوغل» التي تمتلك موقع نشر الفيديوهات «يوتيوب» أن خدمة «يوتيوب بريميوم» مدفوعة الأجر رفعت شدة الوضوح المتاحة للفيديوهات التي يمكن للمستخدمين مشاهدتها دون الاتصال بالإنترنت من خلال الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي التشغيل «أندرويد» أو «آي.أو.إس» من 720 بيكسل إلى 1080 بيكسل.

وذكرت «غوغل» في بيان أن الخدمة الجديدة ستكون متاحة في بعض المناطق في الوقت الراهن على أن يتم التوسع فيها لاحقاً.

وأشار موقع «سي نت دوت كوم» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن مدونة «أندرويد بوليس» المعنية بمتابعة أخبار نظام التشغيل «أندرويد» كانت قد رصدت هذه الخاصية الجديدة لأول مرة في فبراير الماضي، مضيفاً أن إمكانية تنزيل ومشاهدة فيديوهات بدرجة وضوح 1080 بدون الاتصال بالإنترنت بدأت تظهر على الهواتف الذكية لبعض المستخدمين في الأيام الماضية.

يذكر أن «جوجل» تضيف المزيد من الخصائص الجديدة إلى خدمة «يوتيوب بريميوم» التي تتيح مشاهدة الفيديوهات بدون إعلانات، مقابل الحصول على رسم شهري يصل إلى 12 دولاراً من المستخدم.