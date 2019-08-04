تحويل سجن سابق في أدنبرة إلى نُزل

المصدر: إعداد: نهى حوّا

تحول سجن قديم من القرن التاسع عشر في أدنبرة بالمملكة المتحدة مؤخراً إلى نزل، حيث يمكن للضيوف قضاء ليلتهم في أحد غرف زنزاناته.

نزل "ذا كورت" الذي افتتح أخيراً، كان في السابق مبنى محكمة وسجناً لمن ينتظر المحاكمة في عاصمة اسكتلندا، الآن يزمع القيمون على النزل إقامة عروض في قاعة الاستقبال، لتعريف الضيوف على تاريخ المبنى والمجرمين الذين مروا عبره، وفقاً لصحيفة "ذا ميرور" البريطانية.

يقع المبنى الجورجي القديم على مسافة قصيرة من مواقع جذب سياحية، بما في ذلك قلعة ادنبره، ويتباهى الآن بـ 12 غرفة خاصة مع 200 من الأسرة في طوابقه الخمسة.

قامت بترميمه الشركة المعمارية " ال بي أيه" من أجل الحفاظ على طابعه التاريخي، مع اجراء تغييرات طفيفة في التصميم الخارجي. ويقول المدير التنفيذي للنزل أندرو لاندبورغ: "ذا كورت سوف يساعد في تلبية الطلب المتزايد على الإقامة بأسعار معقولة في أدنبرة، حيث سيتم افتتاحه خلال أوقات الازدحام في المدينة مع بدء مهرجان "فرينج".