البعوض يفضل فصيلتيْ الدم «A» و«B»

المصدر: دبي - البيان

يلاحظ عادة، أن البعوض يلدغ البعض ولا يقترب من البعض الآخر. ترى ما السر وراء ذلك، وكيف يميز البعوض ضحاياه؟

وفقاً للعلماء، اتضح أن أولى ضحايا البعوض هم من أصحاب فصيلة دم محددة، لأن البعوض منذ القدم تعود على هذه الفصيلة، ألا وهي فصيلة الدم الأولى «A».

أما أصحاب فصيلة الدم الثانية «B» فهم بالنسبة للبعوض بمثابة «الحلوى»، لكن أصحاب الفصيلة الثالثة «AB» أو الرابعة «O»، لا يثيرون اهتمام البعوض ومن النادر أن يتعرضوا لهجماته.

كذلك تلعب غازات الكربون الناتجة عن عملية تنفس الإنسان دوراً مهماً في اختيار البعوض لضحاياه، وعند تحرر نسبة عالية من هذه الغازات، فإن البعوض لن يهاجم هذا الشخص.

ولكن هناك مادة تثير شهية البعوض وهي حمض اللبنيك، الذي يدخل في تركيب العرق المتحرر من جسم الإنسان. ووفقاً للخبير جيمس داي من الولايات المتحدة، فإن البعوض لا يميز ويشعر بالروائح فحسب، بل إن بإمكانه أيضاً أن يرى، حيث يثير اهتمام البعوض الألوان الزاهية مثل الأحمر والأزرق، إلا أنه يفضل اللون الأسود.