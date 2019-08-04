غراء لاصق يرفع شاحنة تزن 17 طناً

المصدر: دبي- البيان

دخلت شركة (DELO) الألمانية موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، عبر تطويرها لغراء لاصق رفع شاحنة تزن أكثر من 17 طناً. وأثناء اختبار قدرات الغراء على لصق الأشياء، قام الخبراء في الشركة بوضع الغراء على أسطوانات خاصة موصولة برافعة عملاقة، وبشاحنة كبيرة، وتمكنوا من رفع الشاحنة وإبقائها في الهواء.

وحول التجربة، أفادت الشريك الإداري بالشركة، سابين هيرولد «نعم، لقد فعلنا ذلك، وبحضور ممثلين عن موسوعة «غينيس»، تمكنا من الاعتماد على الغراء، الذي طورناه ورفعنا الشاحنة وأبقيناها ساعة كاملة في الهواء، وحطمنا رقماً قياسياً عالمياً». يذكر أن المركز الألماني لعلوم الطيران، أجرى تجربة شبيهة، وتمكّن من رفع 16.9 طناً في الهواء باستعمال غراء لاصق طوره خبراؤه.