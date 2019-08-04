علاج قصور القلب بالخلايا الجذعية

المصدر: دبي - سيد صالح

يعتقد العلماء أنهم على بُعد خطوة من علاج مشكلة النوبات القلبية باستخدام مزيج من الخلايا الجذعية وخلايا أنسجة القلب.

ووفقاً لما نشرته «ديلي ميل» البريطانية، طوّر فريق من أطباء القلب في جامعتي «كمبردج» البريطانية و«واشنطن» الأمريكية نسيج قلب بشري مطبوع باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وأضافوا إليه المزيج المذكور داخل مختبر، فكانت النتيجة أن الخلايا الجذعية ساعدت عضلات القلب المطبوع على النمو مجدداً، وساعدتها على الانقباض والانبساط تماماً كعضلات القلب الطبيعي.

وقال د. جوهانز بارجر أحد أعضاء الفريق: «أثبتت النتائج أن الخلايا الجذعية مؤهلة لأن تصبح يوماً ما العلاج الأول لقصور القلب».