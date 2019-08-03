الأجبان مصدر للكهرباء في بريطانيا

المصدر: دبي - نهى حوّا

في أحدث دليل على الدور المتزايد للأجبان في إنتاج الطاقة الخضراء، قام أحد مصانع الأجبان في إنجلترا بتحويل مخلفات التصنيع لديه لاستخدامها في صناعة الغاز الحيوي، وشحن المنازل بالطاقة.

وأفاد موقع «منتدى الاقتصاد العالمي» أن شركة «ونسليدايل كريمري» في نورث يوركشير بانجلترا، والتي تنتج أنواعاً من أفضل الأجبان في البلاد، قررت توفير مصل اللبن إلى مصنع محلي للغاز الحيوي، حيث من المتوقع أن يُستخدم في إنتاج 10 آلاف ميغاوات من الطاقة الحرارية، كافية لتدفئة 800 منزل في السنة، علماً أن المصنع يستخدم أيضاً نفايات الآيس كريم لإنتاج الغاز عن طريق الهضم اللاهوائي.

المصنع ليس الأول من نوعه في بريطانيا الذي يستخدم مصل اللبن في إنتاج الغاز الحيوي، فإلى الشمال يقع مصنع أجبان «فيرست ميلك» في كومبريا الذي يملك مصنعه لإنتاج الغاز الحيوي.

ويقال إن الأمير تشارلز، وريث العرش الملكي البريطاني، عدل سيارته من طراز «استون مارتن» للعمل على طاقة الغاز الحيوي، التي يمكن توليدها من مخلفات الأجبان، وفقاً لوسائل الإعلام البريطانية.