جرعة مخدرات زائدة تقتل حفيدة كنيدي

المصدر: دبي - البيان

لقيت سورشا روازين كنيدي- هيل (22 عاماً)، حفيدة السيناتور الأمريكي الراحل روبرت بوب كنيدي، شقيق الرئيس الراحل جون كيندي، حتفها أول من أمس إثر جرعة مخدرات زائدة.

ووفقاً لما نشرته أمس صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، وجدت سورشا فاقدة الوعي ظهر الخميس الماضي في بيتها بمجمع كنيدي الشهير المملوك لأسرتها العريقة في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، ونقلت على الفور إلى مستشفى «كيب كود» بالولاية ظناً أنها تعرضت لنوبة قلبية. وبعد الفحص الطبي داخل المستشفى، تبين أن سورشا قد فارقت الحياة بالفعل نتيجة ما يعتقد أنه جرعة مخدرات زائدة، ولا زالت شرطة الولاية تحقق في الواقعة.