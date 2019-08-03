علامات تحذيرية لسرطان القولون

المصدر: دبي - البيان

أصبح سرطان القولون، الذي يبدأ في الأمعاء الغليظة، أكثر أنواع السرطانات شيوعاً التي يمكن أن يصاب بها الرجال والنساء بسهولة، لهذا يوصي الأطباء بضرورة معرفة علامات التحذير الأولى له في سبيل منع تطوره، وتفادي تشخصيه في وقت متأخر، فالوقاية خير من العلاج.

وفيما يصاب به في المعظم من هم بعمر 50 عاماً وما فوق، إلا أن الدراسات أظهرت إمكانية الإصابة به في وقت أبكر. وتراجعت أعداد المصابين في العقد الماضي، حسبما أفاد موقع شبكة «إم إس أن»، لكن تبقى هناك علامات تحذيرية مبكرة يجب عدم تجاهلها وهي ضعف مفاجئ وتعب، وإحساس عام بأن الأمعاء ليست فارغة تماماً، ونزيف من المستقيم ودماء في البراز، وفقدان غير مبرر للوزن، وغازات وتشجنات وألم أو أي نوع آخر، بما في ذلك الإصابة بالإمساك أو الإسهال، وتغير مستمر في اتساق البراز.