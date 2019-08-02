علاج السرطان في الغذاء

المصدر: دبي - البيان

تشكل التغذية جزءاً لا يتجزأ من سبل علاج بعض الأمراض، مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، لكن دراسة جديدة - حسب موقع سكاي نيوز- لا تزال نتائجها أولية عززت أبحاثاً حديثة، مفادها بأن الحمية الغذائية قد تؤدي دوراً في معالجة السرطان.

وأظهر مقال نشر في مجلة «نيتشر»، أن تخفيض حمض أميني موجود خصوصاً في اللحم الأحمر والبيض تخفيضاً شديداً زاد من فاعلية العلاج الكيميائي والإشعاعي التي خضعت لها فئران، مع إبطاء نمو الورم. لكن لا يزال من المبكر جداً استنتاج خلاصات بشأن فاعلية محتملة لدى الإنسان، بحسب ما قال المشرف الرئيسي على هذه الأبحاث جايسون لوكاسال، الأستاذ المحاضر في جامعة ديوك في ولاية كارولاينا الشمالية.

وخفض فريقه استهلاك الفئران للحمض الأميني المعروف بالميثيونين، الذي يعد أساسياً للجسم الذي يتزوّد به عبر الأغذية، إذ يعجز عن إنتاجه بنفسه. ويستخدم هذا الحمض الأميني الذي يؤدي دوراً أساسياً في التفاعلات الأيضية لتنمية الخلايا السرطانية.