مجسم فيل يلقي الضوء على نفايات البطاريات

المصدر: دبي - نهى حوّا

نصبت حديقة حيوانات «هانويل» غرب لندن بإنجلترا، مجسماً فنياً على شكل فيل، مصنوع من 29649 بطارية قديمة، بهدف إلقاء الضوء على مشكلة نفايات البطاريات الملوثة، واحتفاءً بجهود أطفال المدارس الابتدائية المشاركين في حملة بيئية لإعادة تدويرها.

المجسم الفني بحجم فيل طبيعي، تم بناؤه ضمن حملة شركة «دوراسيل»، لإلهام الصغار على إعادة التدوير، حيث يصل 20 ألف طن من البطاريات المكبات في المملكة المتحدة سنوياً، حسبما أفادت صحيفة «ذا ميرور» البريطانية.

هذا العام، أعادت الشركة تدوير 170 طناً، بعد إطلاق مبادرة «بيغ باتري هنت»، وتجنيد 1.3 مليون طالب مدرسة لتسليم بطارياتهم، حيث استخدمت بعض تلك البطاريات لبناء المجسم الذي يزن طنين، ويرتفع 10 أقدام عن الأرض.

سيبقى المجسم في حديقة الحيوانات حتى نهاية عطلات الصيف، حيث ستخضع البطاريات لإعادة التدوير لاحقاً، ويقول الفنان طوني دياز عن مشروعه: «بناء مجسم الفيل، هو تذكير بأن قوة التغيير يمكن أن تأتي من أي مكان، وقد كان ملهماً رؤية الصغار منخرطين بنشاط في صنع العالم مكاناً أفضل، وتعليم والديهم وأحبائهم عن أهمية إعادة التدوير».