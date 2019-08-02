قباب تكسر حواجز الطبقات وتؤوي المشردين

المصدر: دبي - البيان

بدأت تظهر ملامح قباب مشروع «الإسكان المجتمعي» التي يشيدها مغني الراب الأمريكي كاني ويست على أرضه بكالاباساس بكاليفورنيا، والذي من المتوقع أن «يكسر الحواجز التي تفصل الطبقات ويؤوي المشردين»، وفقاً لما نقلته وسائل الإعلام.

القباب التي تشبه «حرب النجوم»، تقف على ارتفاع 50 قدماً وتظهر كتجاويف من هياكل خشبية، وهي تقع في عقار تبلغ مساحته 300 فدان، اشتراه الفنان البالغ من العمر 42 عاماً مع كيم كاردشيان عام 2014، حيث كان الثنائي يوسع محفظة استثماراته في الفترة الأخيرة.

تنقل صحيفة «ديلي ميل» عن الموقع المختص بأخبار المشاهير «تي أم زي»، أن مغني الراب أعرب عن اعتقاده بأن تلك القباب سوف تكسر الحواجز بين الأغنياء والطبقات الوسطى والفقراء.

المشروع لا يزال في مراحله الأولى، لكن المصادر تشير إلى أن فريق مغني الراب كان يستمد إلهامه «من كل فترة من وجود الإنسان على وجه الأرض».