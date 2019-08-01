400 سلحفاة تُغادر شاطئ «الطويلة»

المصدر: أبوظبي - وام

انطلقت 400 سلحفاة من نوع «منقار الصقر» الصغيرة إلى البحر بعد تفقيسها على شاطئ موقع الطويلة التابع لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

ووصلت السلاحف، المهددة بالانقراض، إلى موقع الشركة في الطويلة مع بدء الموسم السنوي للتعشيش أبريل الماضي، ومنذ ذلك الحين وفريق الاستدامة في الشركة يواصل جهوده لحماية الأعشاش، عبر عمليات تفتيش يومية، وتنظيف متواصل للشاطئ، ومراقبة عملية التفقيس. إذ تمكن الفريق من إنقاذ عدد من السلاحف المريضة التي تم الاعتناء بها والتأكّد من استقرار حالتها، ثم إطلاقها إلى البحر بفضل مشروع دبي لتأهيل السلاحف.