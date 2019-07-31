قاذفة صواريخ في حقيبة مسافر

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

تمكن أمن مطار أمريكي الاثنين من اكتشاف عن طريق الفضول في حقيبة مسافر مسجلة في الحجز قاذفة صواريخ، أراد صاحبها العبور بها للاحتفاظ بها كذكرى.

وقالت متحدثة باسم الوكالة الفيدرالية لسلامة النقل إنه تم مصادرة قاذفة الصواريخ صباح الاثنين في مطار بالتيمور - واشنطن الدولي، الذي يبعد ساعدة واحدة من العاصمة الأمريكية

وقال مالك قاذفة الصواريخ، الذي يقطن في تكساس، عبر حسابه على تويتر إنه جلبها كتذكار من مكان عمله خارج الولايات المتحدة، مضيفا أنه كان عليه اختيار سلسلة مفاتيح بدلاً من ذلك".

وفقاً لموقع (orange) فإن المعني بالأمر أوضح للسلطات أنه جندي محترف.

وقالت إدارة أمن النقل في بيان: "لحسن الحظ لم تكن القاذفة تعمل. صودرت وسلمت لرجال الإطفاء"، مضيفة أن الرجل تمكن من السفر إلى تكساس عبر طائرة ثانية.

ووفقاً للصور التي تم تداولها، يبدو أن الجهاز عبارة عن قاذفة صواريخ غريفين، وهي سلاح دقيق يسبب أضرارًا جانبية قليلة"، بحسب ما أفاد مصنعه "رايثيون".