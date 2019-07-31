المناطيد تخفق بتحطيم رقمها العالمي

المصدر: دبي - نهى حوا

انطلقت مئات من مناطيد الهواء معاً في سماء فرنسا أخيراً، ضمن مهرجان «غراند است مونديال إيربالونز»، لكنها أخفقت في محاولة تحطيم الرقم القياسي العالمي السابق، الذي يستغرقه إرسال 500 منطاد هواء في رحلة في الوقت نفسه في أقل من ساعة.

ونقل موقع شبكة «غلوبال نيوز» الكندية عن المنظمين قولهم، إن 456 منطاداً انطلق من قاعدة تشامبلي-بوسيير الجوية الفرنسية، وارتبطت معاً لتطير في الوقت نفسه في فترة تقل عن ساعة، لكن دون تحطيم الرقم القياسي السابق.

ويعتبر المهرجان أكبر تجمع دولي لمناطيد الهواء، ويقام لمدة 10 أيام كل سنتين موفراً عرضاً رائعاً في السماء.