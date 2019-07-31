المطر يُهدي ماسة لأمريكي

المصدر: دبي - البيان

عثر الأمريكي جون لانيك (36 عاماً) على قطعة من الماس، يزيد وزنها عن القيراطين، بينما كان يقضي العطلة بأحد المنتزهات في ولاية أركانساس.

وقال لانيك، الذي يعمل مدرساً، وينحدر من ولاية نبراسكا، إنه أخذ أولاده إلى المنتزه لأجل الاستجمام، وحين رأى الحجر الكريم في البداية، لم يكن متأكداً من العثور على شيء مهم، وأوضح أنه بدا مثل المياه في البداية.

وقام لانيك بأخذ القطعة إلى مركز مختص بالماس، فأخبروه أنه يملك أكبر حجر كريم جرى العثور عليه خلال العام الجاري.

واستفاد الرجل في ذلك من الهطول الغزير للمطر خلال الآونة الأخيرة، ما جعل أشياء كثيرة تطفو لسطح الأرض.