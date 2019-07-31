الكزبرة.. فوائد صحية جمّة

أشار بحث جديد إلى الدعائم والخصائص الجزيئية لتأثيرات الكزبرة، فبالإضافة لمذاقها ونكهتها المعروفة أثناء الطهي يمكن أن يكون لنبات الكزبرة فوائد صحية كبيرة وخصائص مكافحة للأمراض.

وتشير السجلات التاريخية إلى استخدامات النبات الطبية منذ زمن أبقراط، وقد أشاد الطب الهندي التقليدي الأيورفيدا (علم الحياة) بفوائده في عملية الهضم.

وفي المقابل، يدعم الطب الحديث بعض فوائد الكزبرة، فقد أثبتت دراسات فائدتها في تقليل الآلام والالتهابات، فضلاً عن أن مستخلصاتها يمكن أن تحمي الجلد من الأشعة فوق البنفسجية، كما أنها مضادة للفطريات والأكسدة. واقترحت إحدى الدراسات أن استخدام توابل الكزبرة يمكن أن يمنع تكوّن مادة مسرطنة محتملة في اللحوم، وفقاً لموقع «هيلث نيوز توداي». دبي - البيان