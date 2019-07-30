عدسات روبوتية تتيح تكبير الرؤية

المصدر: دبي - نهى حوّا

ابتكر علماء إحدى الجامعات الأمريكية عدسات لاصقة روبوتية يجري التحكم بها عن طريق حركة العين، بما في ذلك الومض مرتين في سبيل تكبير الرؤية وتصغيرها.

وذكرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية أن العدسات تحاكي الإشارات الكهربائية الطبيعية في مقلة العين البشرية، والتي تبقى نشطة حتى عندما تكون العين نفسها مغلقة.

وعلى عكس معظم الروبوتات اللينة التي يجري التحكم بها يدوياً أو برمجتها مسبقاً، فإن الباحثين في جامعة «كاليفورنيا سان دييغو»، استخدموا تلك الشحنة الطبيعية في العين للتحكم بالعدسات اللاصقة، فقاموا أولاً بقياس «إشارة تخطيط حركة العين الكهربائية»، ثم صنعوا عدسات لاصقة مصنوعة من «البوليمرات» تستجيب لتلك الحركة.