ضبط عصابة تبيع حليباً من الشامبو والطلاء

المصدر: إعداد: نهى حوّا

ضبطت الشرطة الهندية عصابة خطيرة لبيع الحليب المغشوش ومنتجاته في عدد من الولايات، بعد أن كشفت دراسة أخيرة لإدارة سلامة الغذاء في دلهي عن أن معظم منتجات الحليب في الولاية هي دون المستوى المطلوب.

وأفاد موقع " تايمز أوف إنديا" أن الغارة الأخيرة في ولاية ماديا براديش أثبتت أن منتجات الألبان والأجبان المعلبة في عدد من الولايات يمكن أن تكون خطيرة وتحتوي على شامبو وطلاء.

وفي العملية تم اعتقال عصابة من 62 شخصاً متورطين في تصنيع وبيع الحليب مغشوش ومنتجاته، وأفاد أحد ضباط التحقيق أن الشرطة صادرت 20 صهريجاً و11 شاحنة صغيرة.

وداهمت فرقة العمل الخاصة في الشرطة المصانع القائمة في امباه بمقاطعة مورينا ومدينة لاهار في منطقة بهيند في غواليور- تشامبال، وصادرت خلال العملية حوالي 20 الاف ليتر من الحليب المغشوش وأكثر من 500 كيلوغرام من جبن " الماوا"، وحوالي 200 كيلوغرام من الجبن الصناعي.

وقد عثر في المنتجات المصادرة، على كميات كبيرة من الشامبو السائل والمنظفات والزيوت المكررة ومسحوق المالتوديكسترين الأبيض، وثيوكبريتات الصويوم وغيرها من المواد الكيماوية، كذلك تمت مصادرة كميات كبيرة من المواد الحافظة.

وكشفت التحقيقات عن أن الحليب المغشوش وغيره من المنتجات مثل "الماوا" والجبن نُقلت إلى دلهي وراجستان واوتر براديش وغيرها من الولايات.

وأوصى الخبراء بشراء الحليب الطازج من صانع الحليب المحلي، حيث تقل فرص الغش بالمقارنة مع الحليب المعبأ.