«رقاقة» تعيد السمع كاملاً للصم

المصدر: دبي - عمر حرزالله

أعلن باحثون في جامعة غرينتش في لندن، تطوير جهاز يتيح للأشخاص الصم سماع الأصوات بصورة عالية الجودة ومثالية تقريباً.

ويتم ذلك وفق «ديلي ميل» باستخدام رقاقة على شكل قوقعة اصطناعية تفكك الأصوات وتعيد بناءها أثناء سماعها، بدلاً من تضخيم ضوضاء الخلفية، كما هي الحال في السماعات التقليدية.

وأوضح الباحثون أن الجهاز يسجل طبقات متعددة من الصوت لإنشاء صوت جديد يتراوح وضوحه بين 90 إلى 100%، تماماً مثل الصوت الذي تسمعه الأذن السليمة.

ويعتقد الباحثون البريطانيون أن النظام الجديد سيكون متاحاً تجارياً في غضون 6 سنوات.