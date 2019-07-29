«مجنونة يا مانجا» ترفع حرارة صيف دبي

المصدر: دبي - وفاء السويدي

«مجنونة يا مانجا».. هذا أقل ما يطلق على فاكهة المانجو لهذا الموسم، فقد انتشرت وصفات المانجا العديدة والمختلفة في الدولة، وكما يطلق على الطماطم في مصر «مجنونة يا قوطة» عند ارتفاع سعرها، نطلق نحن هذا اللقب على المانجا في الصيف الحالي، وذلك لانتشار صورها ووصفاتها وطريقة تقديمها المختلفة على شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن إطلاق فكرة «آيس كريم المانجا»، فتوالت بعد ذلك الأفكار حول طرق إعداد وتقديم ملكة موسم الصيف.

طازجة ومنعشة

ومن المعروف أن فاكهة المانجا هي من المحاصيل الصيفية، وتنتج في كل عام، ولكن بفضل شبكات التواصل الاجتماعي، أخذت المانجا هذا الموسم مكانة مختلفة، فقد أطلق أحد المتاجر في دبي آيس كريم المانجا، الذي تم تقديمه في نصف قشرة المانجا، مع تزيينها بقطع من المانجو الطازجة، ليصل إلى حس المتذوق بأنها طازجة ومنعشة، ثم زادت حدة الابتكار، ليصنع من هذه الثمرة أنواع من الكيك، مثل طبقات من البسكويت، أو الكيك مع الكريما، وقطع من المانجا يتوسطها عصير المانجا أيضاً بين طبقات الكيك الباردة.

ابتكار طريقة

ومن أجمل وأفضل الهدايا التي قد يحملها الأشخاص عند الزيارات خلال موسم الصيف، هي كيكة المانجا الباردة، حيث قام أحد المتاجر بابتكار طريقة جديدة للتقديم، فقد تم وضع كيكة المانجا اللذيذة، في صندوق كرتوني متوسط الحجم وجاهزة للأكل، ثم وضعها في صندوق خشبي أكبر ملئ بقصاصات ورقية، مع عدد من حبات المانجا الطازجة.

الأسعار

ويتراوح سعر «آيس كريم المانجا» بين 25 درهماً إلى 16 درهماً للكوب الواحد، ويختلف السعر عند شراء كيكة المانجا أو شيز كيك المانجا أو بودنج المانجا، ليصل بعضها إلى 36 درهماً للكيكة الواحدة التي تكفي لشخصين.

ومن الطبيعي، بعد الشرارة التي أطلقتها مواقع التواصل، أن يشهد الموسم إقبالاً كبيراً على شراء فاكهة الموسم المجنونة.