«السفر الافتراضي» لتأهيل كبار السن

المصدر: دبي - البيان

وجد أحد مراكز إعادة التأهيل لكبار السن في اليابان، وسيلة تتيح لكبار السن السفر من غرفهم المريحة لزيارة الأماكن المحببة لهم واستعادة ذكرياتهم عنها، باستخدام الواقع الافتراضي، بأمل تحسين جودة حياتهم.

وكان تسرب كبير لكبار السن من أحد مراكز إعادة التأهيل في اليابان هو ما دفع بأحد المعالجين في المركز، ويدعى توشيما، للتفكير في المشروع، وفقاً لموقع «كونسيرابل».

يقول كنتا توشيما: «معظم كبار السن يشعرون بالتشاؤم وعدم اليقين بشأن مستقبلهم»، لكنه لاحظ أن كثيرين منهم لديه ذكريات جميلة عن رحلاتهم وتجاربهم حول العالم، فقرر محاولة مساعدتهم بإيجاد تلك الأماكن مجدداً بطريقة يمكنهم التعامل معها جسدياً.