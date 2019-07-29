«دبي سات1».. 10 سنوات في المدار

المصدر: دبي - البيان

يحتفل مركز محمد بن راشد للفضاء، اليوم، بمرور 10 سنوات على انطلاق القمر الصناعي «دبي سات1»، والذي يعد نواة قطاع الصناعات الفضائية في دولة الإمارات، حيث تم تصنيع قمر الاستشعار عن بعد، في كوريا الجنوبية وشارك في بنائه مهندسون إماراتيون بنسبة 30%.

خلال سنواته العشر، قام «دبي سات1» بالتقاط وإرسال عدد كبير من الصور الفضائية عالية الدقة إلى المحطة الأرضية في مركز محمد بن راشد للفضاء.

شكلت الصور الفضائية التي قدمها القمر الاصطناعي أداة مهمة في التخطيط العمراني وتطوير البنية التحتية ودعم مشاريع عمرانية كبرى في الدولة.