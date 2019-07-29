«كاكيغوري» تنافس الآيس كريم

المصدر: دبي - سيد صالح

اكتسبت حلوى «كاكيغوري» اليابانية شعبية متنامية بين المستهلكين الأوروبيين، وخاصة الفرنسيين. وازدادت شعبيتها بشكل ملحوظ هذا الصيف بعد موجة الحر القاسية التي ضربت فرنسا ولا زالت. ووفقاً لما نشرته صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية أمس، فقد رصد موقع «إنستغرام» الشهير لنشر الصور 150,000 منشور تم بثه عبر الموقع هذا الصيف في فرنسا لإعلان «كاكيغوري».

وأضافت الصحيفة أن شعبية «كاكيغوري» المتزايدة في أوروبا جعلت منها منافساً خطيراً للآيس كريم، وتتكون «كاكيغوري» من الثلج المجروش المغطى بشراب السكر، والحليب المكثف، وقطع من الفواكه المهروسة أو الخضراوات المجففة.