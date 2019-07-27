شاهد.. شرطي ينجو بأعجوبة من كارثة الإطار الطائر

المصدر: إعداد - سيد صالح

شهد طريق «440» الرئيسي بولاية «نيوجيرسي» واقعة غريبة، لكنها مروعة، الأسبوع الماضي، حينما انفلت إطار من شاحنة تفريغ أثناء سيرها على الطريق، ليقفز متجاوزاً حاجز منتصف الطريق ويعبر إلى الجانب الآخر مرتطماً بقوة هائلة بسيارتين مملوكتين لعائلة واحدة.

وبحسب تقرير مصور بثته قناة «6 أيه بي سي» الأمريكية للأخبار عبر موقع «6 يوتيوب»، كان جون رايس، ضابط الشرطة في «نيوجيرسي» يقود سيارته خلف زوجته أليسون التي كانت تقود سيارة أخرى من طراز «جيب» بصحبة أطفالهما الثلاثة.

وفجأة رأى رايس الإطار المنفلت يندفع نحو سيارة زوجته قبل أن يرتطم بها ثم يقفز مرتطماً بسيارته هو ليهشم مقدمتها تماماً. ومن حسن الطالع، أن رايس لم يتعرض سوى لإصابات طفيفة من جراء الحادث.

وقال رايس: «كل ما فكرت فيه حينما رأيت الإطار الجامح هو: رباه!!! لا تصدم زوجتي....لا تصدمها»، بينما قالت أليسون: «اعتقدت أن الإطار سيصطدم مباشرة بزجاج سيارتي الأمامي».