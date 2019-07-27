سرقة مجوهرات بـ 40 مليون دولار

المصدر: ساو باولو - رويترز

قالت الشرطة البرازيلية إن رجالاً مسلحين سرقوا ذهباً ومعادن نفيسة أخرى بقيمة 40 مليون دولار أول من أمس الخميس من صالة شحن في أكثر مطارات أمريكا الجنوبية ازدحاماً وأخذوا اثنين من العاملين بالمطار رهينتين.

ووصل المشتبه بهم إلى مطار جواروليوس في ساو باولو في شاحنة صغيرة سوداء تحمل شعارات تشبه شعارات الشرطة الاتحادية البرازيلية، وفقاً للقطات من كاميرات المراقبة اطلعت عليها «رويترز». وغادر أربعة رجال ملثمين العربة، وكان واحد منهم على الأقل يحمل بندقية وواجهوا العمال في المطار ثم بدأوا في تحميل العربة بالبضائع.

وقال تقرير للشرطة إن اللصوص غادروا حاملين 750 كيلوغراماً من الذهب والمعادن النفيسة الأخرى، بعد أن أخذوا اثنين من عمال المطار رهينتين. وأوضحت الشرطة أن اللصوص لا يزالون طلقاء.

وقالت ناطقة باسم المطار، إن أحداً لم يُصب بسوء جراء الهجوم ولكنها لم تعلق على مسألة الرهائن.