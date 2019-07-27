أكبر جائزة للمناظر الطبيعية

المصدر: دبي - البيان

فاز فنان من سكان أستراليا الأصليين، بواحدة من أكبر الجوائز الفنية في العالم لتصوير المناظر الطبيعية، على الرغم من مضي عام واحد فقط على استخدامه الفرشاة. تم الإعلان عن فوز، كاربين ماكدونالد تجانغالا، من الإقليم الشمالي لأستراليا بجائزة هادلي للفنون، والتي تبلغ قيمتها 100 ألف جنيه إسترليني، في مدينة هوبارت الساحلية، عاصمة ولاية تاسمانيا. القطعة الفائزة «الأحلام الأربعة»، تصور قصص «دريم تايم» الموروثة عن والده، والتي تم اختيارها بين 33 متسابقاً وصلوا التصفيات وأكثر من 600 مشارك.

وقال الفنان لخدمة الأخبار في أستراليا «إس بي إس وورلد نيوز»: «ترتبط أحلام «تجوكوربا» بسلسلة من الأحواض المائية الممتدة بين نهر دوكر وجبل كاتا تجوتا»، والقطعة التي فازت تجسد القوة والشاعرية في آن. وقد وصفتها الخبيرة وعضو لجنة التحكيم سوزان ماكولك، قائلة: «شدة الضوء في العمل يشبه السراب، وهو يغشي النظر ويُبهر، وفيما اللوحة متجذرة بعمق في مكان معين، إلا أنها ستبرز بصحبة أي نوع من الفنون».