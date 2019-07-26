زاباتا يفشل في عبور «المانش» على متن «هوفر بورد»

المصدر: باريس - د ب أ

فشل المخترع الفرنسي، فرانكي زاباتا، الذي أبهرت رحلته السريعة على متن لوح طائر (هوفر بورد)، الحشود بباريس أثناء احتفالات العيد الوطني السنوية أمس، أثناء محاولته عبور القنال الإنجليزي (بحر المانش).

وقال أحد المساعدين، ويدعى ستيفان دينيس، لمحطة «بي إف إم تي في» الإخبارية، إن زاباتا سقط في القناة بعد أن اصطدم اختراعه المزود بمحرك، والذي يحمل اسم «فلاي بورد إير»، بمنصة محمولة على متن قارب، كان يحاول الهبوط عليه في منتصف الطريق للتزود بالوقود. وقال دينيس إن زاباتا سرعان ما تم انتشاله من الماء دون أن يصاب بأذى، ولكنه كان «منزعجاً للغاية».

وكان زاباتا حصل في عام 2016 على لقب موسوعة جينيس للأرقام القياسية، لأطول رحلة طيران على الإطلاق باستخدام لوح «هوفر بورد» بمحرك، حيث تمكن وقتها من قطع مسافة 2.3 كيلومتر تقريباً.