أبقار وروبوتات في أول مزرعة عائمة في العالم

المصدر: إعداد - نهى حوّا

رحبت أول مزرعة عائمة في العالم، أخيراً، بـ 32 بقرة ومجموعة من الروبوتات للمساعدة في تشغيلها، في المشروع الذي تم افتتاحه في ميناء «روتردام» بهولندا بداية العام، بهدف خفض كلفة نقل الحليب إلى المستهلك، وهدر الطعام على الطرقات. ونقل موقع «ترافيل لاند ليجر» عن المسؤولين في شركة «بيلادون» التي بنت المزرعة، إنها تهدف إلى جعل إنتاج الألبان والأجبان وتوزيعه أكثر استدامة، فعملية شحن الحليب مكلفة، وبدلاً من جلب الحليب من المزرعة إلى المستهلك، فإن الفكرة وراء المزرعة العائمة جلب الأبقار نفسها أقرب إلى متاجر البقالة.

تتوقع الشركة إنتاج 800 لتر من الحليب في اليوم، عندما تصل المزرعة إلى سعتها القصوى بنحو 40 بقرة.

وفي تصريح لـ«يورو نيوز»، أكد مصمم المشروع بيتر فان وينغردن، صاحب الفكرة، وفقاً «بي.بي.سي»: «نريد خفض كلفة النقل وتلوثه، لأن الطعام يجري نقله بالطائرات والسفن والشاحنات، ما يسبب الكثير من التلوث، كما أنه يسبب هدراً للأطعمة على الطرقات».