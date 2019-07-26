اكتشاف لؤلؤ كوني بمتحجرة محار

المصدر: دبي- البيان

اكتشف العلماء في جامعة ساوث فلوريدا «بقايا محارات متحجرة»، في محجر بمقاطعة ساراسوتا بولاية فلوريدا الأميركية، تحتوي على شظايا نيزك اصطدم بالأرض قبل 3 ملايين عام، ولم يتم توثيقه من قبل.

وقد وجد الباحثون العشرات من الخرز الزجاجي غير العادي نقشت على أصداف المحارات القديمة، كل منها عبارة عن «كرة صغيرة متقنة الصنع».

وتشير دراسة جديدة إلى أن هذا الخرز هو جزيئات من اللؤلؤ الكوني تشكلت عندما برد الحطام المنصهر من النيزك يتبلور بعد اختراقه الغلاف الجوي للأرض.

وصادف الباحثون هذه الجزيئات المتلألئة أثناء التدقيق في الرواسب المحتجزة داخل المحار الأحفوري في المحجر.