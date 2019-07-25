نجم بوب أوغندي يترشح لرئاسة بلاده

المصدر: كامبالا - د ب أ

أعلن نجم موسيقى البوب الأوغندي بوبي واين رسمياً أمس، اعتزامه الترشح للرئاسة عام 2021، بعد أشهر من تلميحه أنه سينافس رئيس البلاد الحالي يوري موسيفيني.

وقال واين (37 عاماً)، واسمه الحقيقي روبرت كياجولاني، أمام حشد من أنصاره خارج منزله في العاصمة كامبالا: «بالنيابة عن شعب أوغندا، أتحدى موسيفيني في انتخابات حرة ونزيهة في 2021». وتابع: «كنا نناقش هذا الأمر لبعض الوقت، وتذكروا أنني ألمحت إلى ذلك في آخر مرة».

يذكر أن واين يتسم بالنشاط على وسائل التواصل ولديه الكثير من المتابعين، وقد أصبح شوكة في ظهر الرئيس الأوغندي موسيفيني الذي يحكم البلاد منذ أكثر من 30 عاماً.