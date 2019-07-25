تطبيق يحوّل «السيلفي» لوحة فنية

المصدر: دبي - البيان

كيف ستبدو صورتك في القرن الـ17؟ سؤال أجاب عنه موقع الويب، الذي يديره معهد «ماساتشوستس واتسون» للتكنولوجيا، حيث طوّر تطبيقاً يمكنه تحويل صور السيلفي إلى صور كلاسيكية.

ويعتمد التطبيق وفق «ديلي ميل» على الذكاء الاصطناعي، حيث يحوّل الصورة الشخصية إلى صور بعدّة أنماط، بعد تدريب التطبيق على إدخال 45 ألف صورة، تشمل أساليب رسم استخدمها رسامون شهيرون أمثال فان جوخ وتيتيان. وتجسد الصور الوجوه في لوحات زيتية وألوان مائية وبالحبر، وقام الباحثون بتحميل لوحات من عصر النهضة إلى الفن المعاصر للمساعدة في التدريب.