أكثر الشعوب العربية حصولاً على الجنسيات الأوروبية

المصدر: وكالات

حل المغاربة في المركز الأول، من حيث أكثر الشعوب حصولاً على الجنسيات الأوروبية خلال 2017، مشكلين بذلك ثمانية في المئة من تعداد المجنسين أوروبيا، بحسب بيانات جديدة صادرة عن مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي.

وبعد المغاربة، حل الجزائريون في المركز الثاني، ثم الصوماليون في المركز الثالث، ثم السوريون في المركز الرابع، ثم التونسيون في المركز الخامس، ثم العراقيون في المركز السادس.

وحصل أكثر من 825 ألف شخص على جنسية إحدى الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في عام 2017، ما يمثل انخفاضا بنسبة 17 في المئة مقارنة بعام 2016.

وكانت الدول التابعة للاتحاد الأوروبي قد منحت الجنسية لحوالي 994 ألفا و799 شخصا في عام 2016.

وشهدت إسبانيا النسبة الأكبر من انخفاض التجنيس، إذ سجل عام 2017 نسبة تجنيس أقل بمعدل 84 ألف شخص مقارنة بعام 2016.

وقال مكتب الإحصاءات إن ربع الأشخاص الذين حصلوا على الجنسيات، كانوا من دول المغرب (بنسبة 8 في المئة)، وألبانيا بنسبة (7 في المئة)، والهند (4 في المئة)، وتركيا (4 في المئة).

وقد حصل 83 في المئة من المغاربة المجنسين على جنسيات دول فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، بينما حصل 50 في المئة من الأتراك على الجنسية الألمانية.

وفي فرنسا كانت أكثر ثلاث جنسيات حصولا على الجنسية الفرنسية، المغاربة بعدد 16 ألفا و687 شخصا، ثم الجزائر بعدد 16 ألفا و283 شخصا، ثم تونس بعدد 7 آلاف و45 شخصا.

وفي هولندا حل الصوماليون في المركز الأول، والأتراك في المركز الثاني، والمغاربة في المركز الثالث. أما في فنلندا فحل الصوماليون في المركز الثاني والعراقيون في المركز الثالث من حيث عدد المجنسين.

وفي السويد، حل السوريون في المركز الأول من حيث عدد المجنسين الذين بلغوا نحو 8 آلاف و635 شخصا، ثم تلاهم الصوماليون بعدد 8 آلاف و140 شخصا.

في الدنمارك، حل العراقيون في المركز الثالث من حيث عدد المجنسين بعدد 357 شخصا.

وكان ترتيب الدول العربية من حيث أكثر مواطنيها حصولا على الجنسيات الأوروبية خلال 2017 كالتالي:

1- المغرب : 67 ألفا و848

2- الجزائر: 20 ألفا و146

3- الصومال: 14 ألفا و929

4- سوريا: 13 ألفا و515

5- تونس: 12 ألفا و551

6- العراق: 11 ألفا و518