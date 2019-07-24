سائق متهور يقود الشرطة إلى مخدرات بـ140 مليون دولار

المصدر: البيان الإلكتروني

قاد سائق متهور الشرطة الأسترالية إلى اكتشاف مخدرات قيمتها 200 مليون دولار أسترالي (140 مليون دولار أمريكي) عن طريق الخطأ عندما صدم سيارته المحملة بأكثر من 270 كيلوغراما من الميثامفيتامين في سيارة دورية تقف خارج مركز للشرطة في إحدى ضواحي سيدني.

وأظهرت لقطات صورتها كاميرا مراقبة أن الرجل، وعمره 28 عاما، صدم سيارته الفان التي كانت محملة بالمخدرات بسيارة الدورية غير المأهولة في إيستوود بشمال المدينة صباح الاثنين ليحطم غطاء محرك سيارته قبل أن يفر مسرعاً. لكن الشرطة أمسكت به بعد ساعة من الحادث، بحسب وكالة رويترز.

وقالت الشرطة إن تفتيش السيارة التي كان يقودها الرجل كشف عما يصل إلى 273 كيلوغراما من الميثامفيتامين. ونشرت الشرطة لقطات مصورة للمخدرات المعبأة بعناية في صناديق من الورق المقوى والموضوعة في صندوق السيارة.

وأضافت الشرطة في بيان أن قيمة المخدرات تقدر بنحو 200 مليون دولار أسترالي. وألقي القبض على السائق ووجهت له اتهامات بنقل المخدرات والقيادة المتهورة.