سخرية من إيفانكا لخطأ إملائي

المصدر: دبي - وكالات

وقعت إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطأ إملائي أمس، عند نشرها تغريدة على «تويتر» لتهنئة بوريس جونسون، بمنصب رئيس وزراء بريطانيا خلفاً لتيريزا ماي، حسب تقرير نشره موقع «إيفنينغ ستاندارد» البريطاني.

وكتبت إيفانكا: «مبروك بوريس جونسون منصب رئيس وزراء (يونايتد كينغستون)»، بدلاً من «يونايتد كينغدوم» أي المملكة المتحدة.

وواجهت إيفانكا (37 عاماً) والتي يتابعها 6.7 ملايين شخص، الكثير من التعليقات الساخرة بعد الخطأ. فغرد أحدهم: «كينغدوم أم كينغستون؟». وكتب آخر: «أنا في الرابعة عشرة من عمري وأستطيع أن أتهجى الكلمات أفضل منك».