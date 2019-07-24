المطاردة الأسهل في التاريخ

المصدر: كانبرا - د ب أ

شهدت شرطة مدينة سيدني الأسترالية واحدة من أسهل مطاردات مهربي المخدرات.

وذلك بعد اصطدام سيارة فان تحمل 13 صندوقاً معبأة بنحو 273 كيلوغراماً من «الميثيل أمفيتامين»، تصل قيمتها إلى 200 مليون دولار (140 مليون دولار أمريكي)، بسيارتي شرطة كانتا متوقفتين أمام مركز للشرطة. وقال المتحدث باسم الشرطة جلين باكر للصحفيين أمس في سيدني: «قد تكون هذه واحدة من أسهل مطاردات المخدرات التي قامت بها شرطة نيو ساوث ويلز».

وأضاف: «هذا الرجل كان يومه سيئاً جداً بالتأكيد. الاصطدام بمركبة للشرطة بسيارة تحمل هذه الكمية من المخدرات أمر لم نسمع عنه من قبل، إنه حدث استثنائي».