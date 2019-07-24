اختيارات «غوته» الفنية بمعرض في باريس

المصدر: باريس - د ب أ

تُعرض حالياً في باريس لأول مرة، مجموعة من الرسومات، من اختيارات أيقونة الأدب الألماني، يوهان فولفجانج فون غوته، وذلك في إطار معرض يستمر حتى سبتمبر المقبل.

ويضم المعرض الذي يحمل اسم «ألمانيا الرومانسية 1780-1850: رسومات من مجموعات فايمار»، أعمالاً اختارها 35 فناناً اختارهم غوته، نيابة عن كارل أوغسطس، دوق ساكس-فايمار-آيزناخ الأكبر.

وقالت «متاحف مدينة باريس» على موقعها الإلكتروني: إن المعرض يقدم «صورة بانورامية لهذا العصر الذهبي للرسم الألماني، حيث تبرز الشخصيات الرمزية لفوسلي، وكاسبر ديفيد فريدريش، وفيليب أوتو رونجه».

ويشار إلى أن «الرومانسية الألمانية»، كانت حركة فكرية للدول الناطقة باللغة الألمانية في أواخر القرن 18 ومطلع القرن 19، أثرت في الفن والفلسفة والأدب والنقد.