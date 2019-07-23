التنمر يدفعها لإنفاق نصف مليون إسترليني

المصدر: دبي - عمر حرزالله

أنفقت عارضة أزياء تدعى لورا أليسيا سمرز (34 عاماً)، تظهر في برنامج واقعي على قناة «إم تي في» التلفزيونية، 500 ألف جنيه إسترليني على 50 جراحة تجميليّة أجرتها، بما في ذلك 8 جراحات للصدر، و7 جراحات للأنف وثلاث جراحات للشد، جاءت كلها بعد تعرضها للتنمر وهي في المدرسة بسبب مظهرها وقتذاك، وفق «ديلي ميل».

وخضعت لورا، ابنة مدينة مانشستر، لأول عملية جراحية تجميلية عندما كانت في الثامنة عشرة من عمرها، من أجل تعزيز قوامها. وتقول إنها لا تخطط للتوقف عن هذه الجراحات التجميلية في وقت قريب لأنها أصبحت مدمنة عليها.