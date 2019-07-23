بيل غيتس وميشيل أوباما الأكثر إعجاباً في العالم 2019

المصدر: إعداد: نهى حوا

صنّاع قرار ورجال أعمال ونجوم وصنّاع أفلام، هيمنوا على قائمة الشخصيات الأكثر إعجاباً في العالم للعام الجاري، التي تصدرها بيل غيتس، مؤسس شركة «مايكروسوفت»، متقاسماً الصدارة مع ميشيل أوباما، السيدة الأولى السابقة للبيت الأبيض.

فيما حلت الممثلة والمخرجة والناشطة الأمريكية انجلينا جولي، ثالثاً في المسح السنوي الذي تجريه شركة «يوغوف»، بعدما كانت الأولى في القائمة عام 2018، إلى جانب صعود مقدمة برامج «توك شو» وصاحبة الأعمال الخيرية، أوبرا وينفري، إلى المرتبة الثانية على قائمة 2019.

الخمسة الأوائل

وفي الاستطلاع ذاته، حافظ الرجال الخمسة الأوائل على مواقعهم في اللائحة، إذ حلّ الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ثانياً، فيما جاء الممثل الصيني جاكي شان ثالثاً، والرئيس الصيني تشي جينبينغ رابعاً، ورجل الأعمال جاك ما خامساً. وانضم الى لائحة العشرين الأوائل هذا العام، اثنان فقط هما الممثلين الهنديين شاروخان وسلمان خان.

5 وجوه

أما قائمة النساء العشرين الأكثر إعجاباً في العالم، فقد شهدت في 2019 انضمام 5 وجوه جديدة: اثنتان متزوجتان من قادة العالم، هما: زوجة الرئيس الأمريكي ميلانيا ترامب، وزوجة الرئيس الصيني المغنية بينغ ليوان، وانضم إليهما عالمة الكيمياء الصينية تو يويو، والممثلة الهندية سوشميتا سين، ومقدمة برنامج «توك شو» إلين ديغينريس.

وشهدت اللائحة الصعود الأكبر لكل من لاعب كرة قدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان من العام الماضي، مع صعودهما 3 مراتب، واحتلالهما الموقع السابع والـ17 على التوالي. أما الممثلة الهندية ايشواريا راي، فشهدت الهبوط الأكبر على لائحة النساء بخمس درجات إلى المرتبة الـ16.

نتائج مغايرة

وفي داخل الولايات المتحدة، جاء الاستطلاع بنتائج مغايرة، فقد احتل باراك وميشيل أوباما المرتبة الأولى باعتبارهما الشخصيتان الأكثر إثارة للإعجاب بين الرجال والنساء. وتلا أوباما على لائحة الرجال كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والممثل والمخرج الأمريكي كلينت ايستوود، ومؤسس مايكروسوف بيل غيتس، والممثل الأمريكي دوين جونسون.

يذكر أن صناعة الترفيه والتسلية هيمنت على لائحة النساء، مع 12 من النساء الأكثر إعجاباً هن من الممثلات والمغنيات ومقدمات البرامج التلفزيونية، فيما ضمت لائحة الرجال المزيد من الأشخاص من خلفيات سياسية وتجارية ورياضية.