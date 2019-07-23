كشف سبب وفاة الفنانة صابرين بورشيد

المصدر: البيان الإلكتروني

توفيت المذيعة والممثلة البحرينية صابرين بورشيد، الاثنين ، بعد معاناة مع مرض السرطان.

وكان والد صابرين أحمد بورشيد كشف في أبريل الماضي عن إصابتها بأورام في الرأس، وناشد السلطات البحرينية بنقلها للعلاج في الخارج.

وأصيبت صابرين بثلاثة أورام في الرأس الأمر الذي تطلب علاجها السريع في الخارج.

وفي شهر أبريل المنصرم، شرعت صابرين بورشيد في تلقي العلاج في الخارج، وذلك عقب نشر والدها صورها وهي على سرير المرض بعد أن أصيبت بورم في المخ وفقدان الذاكرة وصعوبة في المشي بشكل طبيعي.

وسطع نجم الشابة صابرين بورشيد – وهي بحرينية الأب سعودية الأم – سريعاً، وكانت انطلاقتها في المجال الإعلامي، لتثبت نفسها لاحقًا أيضًا في الوسط الفني.

ودرست الشابة البحرينية الإعلام والعلاقات العامة لكنها لم تتابع دراستها بعد فرصة أتيحت لها بإذاعة البحرين.

وبدأت صابرين في تلفزيون البحرين بتقديم برنامج "صيف البحرين 2009"، ثم اتجهت إلى الإذاعة في القناة الشبابية الإذاعية وحققت نجاحاً فيها، وفي رمضان 2010 قامت بتقديم برنامج مسابقات خاص بها، وحقق متابعة واسعة على مستوى الخليج، وحصدت لقب أجمل مذيعات العرب، وفقاً للعربية نت.

وخاضت الإعلامية البحرينية أولى تجاربها الفنية في عام 2012 في مسرحية "مصباح زين"، كما شاركت في العديد من المسلسلات، كان أحدثها مسلسل "عشاق رغم الطلاق".

اقرأ أيضا: