فاروق الفيشاوي في وضع حرج بعد تدهور حالته الصحية

المصدر: البيان الإلكتروني

تدهورت الحالة الصحية للفنان المصري، فاروق الفيشاوي، الذي أعلن إصابته بمرض السرطان، أواخر العام الماضي .

وبحسب " العربية نت " فإن الفيشاوي الذي كان يخوض مواجهة شرسة مع المرض من أجل التغلب عليه، يعيش مرحلة حرجة مع تردد أنباء متضاربة عن تدهور حالته الصحية .

وقيل إن حالة الفيشاوي صعبة وحرجة، وإنه في حاجة إلى دعاء محبيه. وهو ما أكده الفنان المصري عماد رشاد صديق فاروق الفيشاوي والذي شارك معه في عدد كبير من الأعمال.

حيث أكد أنه في المستشفى ينتظر قدوم فاروق الفيشاوي بصحبة زميلهما الفنان كمال أبو رية من أجل الاطمئنان على صحته، مشيراً إلى أن حالته الصحية صعبة بعض الشيء.

إلا أن رشاد شدد على أن الفيشاوي سيحضر إلى المستشفى وهو في حالة وعي وهو أمر مطمئن إلى حد ما، ولكنهم سينتظرون من أجل إجراء الفحوصات والاطمئنان عليه بشكل كاف.

وأكد أن ما يعاني منه الفيشاوي جاء بسبب رحلة علاجه من السرطان، إلا أنه يأمل في كونه سيتخطى هذه الأزمة مثلما اعتادوا منه.