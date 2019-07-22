أعقاب السجائر تساهم بانقراض النباتات

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

اكتشف فريق من الخبراء في جامعة أنجليا روسكين ببريطانيا أن أعقاب السجائر، التي يتخلص منها المدخنون، ويصل عددها إلى عدة تريليونات سنويا في جميع أنحاء العالم، تمنع النباتات من النمو، وتعرضها للانقراض.

وأعقاب السجائر هي العنصر الأكثر تناثرًا، حيث يسقط المدخنون حوالي 4.5 تريليون منها على الأرض على امتداد العالم، وقد يستغرق الأمر أكثر من عقد من الزمن حتى تتحلل.

ووجد الباحثون وفق "ديلي ميل" أن المرشحات البلاستيكية في هذه الأعقاب يمكن أن تمنع نمو العشب والبرسيم بشكل طبيعي، وهي عملية تعتبر حيوية بالنسبة للنحل، كما تمتص التلوث الناجم عن أبخرة الديزل ، وتقلل عدد البذور التي تنمو في التربة إلى الربع.

ويعتقد الخبراء أن المواد الكيميائية المستخدمة في صناعة فلاتر السجائر البلاستيكية تسبب الإجهاد للنباتات بالطريقة نفسها التي تسبب بها نقص المياه. والنباتات المعرضة للأعقاب لها سيقان أقصر وجذور أقل. ويعتقد الخبراء أن البلاستيك وليس التبغ هو السبب.