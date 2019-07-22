ثعلب يتسلل إلى مستشفى ويعض مريضة

المصدر: د ب ا

عض ثعلب مريضة بمستشفى زيورخ الجامعي في ذراعها، ما أسفر عن إصابتها بجرح بسيط.

وقال المتحدثة باسم المستشفى كيندي مادر لوكالة الأنباء السويسرية اليوم الاثنين: "الثعلب تسلل إلى الغرفة عبر باب الشرفة المفتوح".

وأضافت المتحدثة أن المريضة لم تتعامل مع الحادث على محمل الجد، واستدركت المتحدثة قائلة: "ولكنه كان حقا صدفة سيئة الحظ"، لافتة إلى أنه ربما كانت المريضة رافعة ذراعها على حافة الفراش.

وأكدت المتحدثة أن أفراد المستشفى اعتنوا بالمريضة، وقاموا بتطهير الجرح لها، وقالت أيضا: "هناك الكثير من الثعالب بالمدينة".

وأشارت مادر إلى أن السبب وراء تسلل الثعلب إلى المستشفى من الأساس لا يزال غير واضح.