بركان «إتنا» ينشط مجدداً

المصدر: دبي - سيد صالح

عاود بركان «جبل إتنا» الشهير بجزيرة «صقلية» الإيطالية نشاطه مجدداً ليلة أول من أمس، حيث تدفقت الحمم البركانية الملتهبة «اللافا» من إحدى فوهاته الكائنة في منطقة صحراوية تقع أعلى قمة الجبل.

ووفقاً لما نشرته أمس صحيفة «لو بوان» الفرنسية، بلغ البركان ذروة نشاطه منتصف ليل الجمعة، الأمر الذي اضطر السلطات في مدينة «كاتانيا» في «صقلية»، القريبة من مركز نشاط البركان، إلى إغلاق مطارين بالمدينة كإجراء احترازي، نظراً للارتفاع الشديد الذي بلغته الحمم البركانية، حيث بلغت في بعض الأحيان 1,5 كيلومتر، من نقطة انبعاثها.

وأفادت الصحيفة بأن السلطات أعادت فتح المطارين جزئياً السبت.