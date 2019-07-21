بالصور.. سلحفاة نادرة برأسين!

المصدر: البيان الالكتروني

عثر خبراء المحافظة على البيئة على سلحفاة حديثة الولادة برأسين في جزيرة مابول في أرخبيل الملايو الواقع بين جنوب شرق آسيا وأستراليا.

أكد العلماء أنهم لم يشاهدوا من قبل مثل هذا النوع من السلاحف وخاصة بين 13 ألف سلحفاة ولدت في مركز البحوث، بحسب روسيا اليوم.

وقال عالم الأحياء البحرية ديفيد ماكان:"إن كل رأس يتنفس ويستجيب للمحيط بشكل منفصل. إنه أمر مذهل. ويبدو أن الرأس الأيمن يتحكم في الزعنفة اليمنى الأمامية وأن الرأس الأيسر يتحكم في الزعنفة اليسرى الأمامية. ومع هذا فإن التنسيق موجود بشكل متناغم من أجل سهولة الحركة والسباحة".

وتسمى هذه الحالة في العلوم Dicephalic، وهي حالة نادرة للغاية وغير نمطية بين التوائم، حيث ينموان في جسد واحد ورأسين مختلفين.